Soko Donau Der Praktikant

Ein Phantom sprengt in Wien Bankomaten, doch diesmal stirbt dabei Werner Dolezal, Helmuths Mentor, soeben in die Pension verabschiedet. Die SOKO übernimmt den Fall vom Raubdezernat und beginnt mit Hochdruck zu ermitteln. Erschwert wird die Arbeit durch den nervigen Polizeischüler Mirko Klasic, der gerade sein Praktikum absolviert.



Schnell wird klar, dass der einschlägig bekannte Juri Abchase hinter den Raubtaten stecken muss, doch er hat ein wasserdichtes Alibi. Dann wird wieder ein Bankomat gesprengt, wieder hat Abchase ein Alibi, doch diesmal ist seine DNA am Bankomat.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF