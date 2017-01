Hot In Cleveland Disco-Weihnachten

In Cleveland steht Weihnachten vor der Tür. Victoria fühlt sich gedemütigt. Sie muss erfahren, dass es einen Filmabend gibt, bei dem über ihre schlechten schauspielerischen Leistungen in einem alten Weihnachtsfilm gelacht wird. Victoria versucht alles, um an die Filmrechte zu gelangen. Sie muss jedoch lernen, über sich selbst lachen zu können.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)