Zoom - Der weiße Delfin Seltene Spezies - Die Falle

Papa Tuanaku ist gnadenlos. Um eine perfekte Show für Millionär Terry Werner abzuliefern, verdonnert er Yann, Auru und Timeti zu stundenlangem Proben. Schließlich erwägt Werner, auf der Insel ein Institut zum Studium und Schutz wildlebender Tiere zu errichten. Viel lieber würden die Freunde allerdings die Wanderung phosporeszierender Quallen beobachten, die nur einmal im Jahr stattfindet. Noch ahnt niemand, was für eine große Gemeinheit van Krook indessen plant. Für das Aquarium eines Freundes will er Zoom in seine Gewalt bringen!