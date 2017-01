Covert Affairs Flitterwochen

Annie und Auggie sollen als verheiratetes Paar getarnt in Barcelona einen Computervirus kaufen, damit er nicht in die Hände der Chinesen gerät. Gesagt getan. Als sie das Hotel verlassen müssen, wird ihnen der gefährliche Virus gestohlen. Von höchster Stelle bekommen sie den Auftrag, in die USA zurück zu kehren. Doch Auggie und Annie geben nicht auf und versuchen den Programmierer zu finden.