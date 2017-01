Under the Dome Am Abgrund

Sam und Barbie stoßen auf einen mysteriösen Tunnel. Als sie sich langsam in den Tunnel vorwagen, um ihn zu untersuchen, stürzt dieser plötzlich ein. Die beiden sind von nun an auf sich alleine gestellt. Inzwischen kämpfen Julia und Big Jim um die Vorherrschaft in der Stadt. Und Joe, Norrie und Melanie versuchen hinter das Geheimnis der Kuppel zu kommen. Als es plötzlich eine riesige Explosion gibt, die das Überleben von allen gefährdet. Hauptdarsteller Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara)

Rachelle LeFevre (Julia Shumway)

Dean Norris (James "Big Jim" Rennie)

Alexander Koch (Junior Rennie)

Colin Ford (Joe McAlister)

Karla Crome (Rebecca Pine)

Regie Jack Bender

Drehbuch Caitlin Parrish

Kamera David A. Geddes

Musik W.G. Snuffy Walden

A. Patrick Rose

Story Stephen King