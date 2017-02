Krieg der Welten ("The War of the Worlds") Atemberaubendes Katastrophenkino

Mörderische Aliens setzen zum Vernichtungskampf gegen die Erde an. Inmitten des Chaos und der Hysterie versucht der Kranführer Ray (Tom Cruise) mit seinen beiden Kindern vor den zerstörungswütigen Robotern zu fliehen...

Nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit an der Verfilmung des Sci-Fi-Romans "Minority Report" (2002) nahmen sich Hollywood-Schwergewichte Steven Spielberg und Tom Cruise die Mutter aller Alien-Invasions-Geschichten vor: H.G. Wells' 1898 erschienener Roman "War of the Worlds" gilt als erstes einflussreiches Werk, das die Invasion einer außerirdischen Macht mit dem Ziel der völligen Vernichtung der Erde zum Thema hat. Tom Cruise spielt in dem, mit drei Oscars nominierten, Untergangsspektakel den geschiedenen, verantwortungsscheuen Hafenarbeiter Ray aus New Jersey, dessen beide Kinder Rachel (Kinderstar Dakota Fanning) und Robbie (Justin Chatwin) ihn aus Boston besuchen kommen. Da bricht die Katastrophe in Form von böswilligen Aliens über die Welt herein.

Die technisch hoch entwickelten Außerirdischen bereiteten seit langem die völlige Annihilation der Menschheit vor. Dreibeinige Riesenmonster zerstören alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Menschen werden pulverisiert. Ray flieht in Panik mit seinen beiden Kindern und findet bei dem Vigilanten Ogilvy (Tim Robbins) Unterschlupf.



Insgesamt fünf Special-Effects-Werkstätten tüftelten an der visuellen Umsetzung der außerirdischen Vernichtungsorgie, darunter die Trickmeister von Industrial Light & Magic (ILM) sowie die Stan Winston Studios, die bereits die Dinosaurier aus "Jurassic Park" zum Leben erweckten.

Inhalt Für die Zeit eines Kurzurlaubs seiner Ex-Frau Mary Ann nimmt der Dockarbeiter Ray Ferrier die gemeinsamen Kinder Robbie und Rachel in seine Obhut. Doch die Vorfreude auf ein paar unbeschwerte Tage verfliegt schnell. Erdbebenartige Schockwellen erschüttern New Jersey und aus der Versenkung tauchen hühnenhafte Aliens auf. Ray begibt sich mit den Kindern auf eine schier aussichtslose Flucht vor den intelligenten Bestien, deren erklärtes Ziel es ist, alles menschliche Leben auf Erden auszulöschen.

REGIE Steven Spielberg

DARSTELLER Tom Cruise (Ray Ferrier)

Justin Chatwin (Robbie Ferrier)

Dakota Fanning (Rachel Ferrier)

Tim Robbins (Ogilvy)

Miranda Otto (Mary Ann Ferrier)

Drehbuch: Josh Friedman, David Koepp

Kamera: Janusz Kaminski

Musik: John Williams

Story: H.G. Wells (Roman 'Krieg der Welten')

Orson Welles lehrt den Amerikanern das Gruseln Als der 23-jährige Theaterproduzent Orson Welles im Jahre 1938 H.G. Wells' Roman "Krieg der Welten" als Nachrichtenbulletin über eine bevorstehende Alien-Invasion durch den Äther schickte, rannten die Menschen in Panik auf die Straße. Kurz nach 20:00 Uhr Uhr verkündete ein Nachrichtensprecher auf CBS-Radio, ein Raumschiff sei in New Jersey niedergegangen. Das täuschend echt inszenierte Hörspiel war eigentlich als Halloween-Scherz gedacht, doch rief es eine nie dagewesene Massenhysterie unter Tausenden von Amerikanern hervor und machte das spätere Regie-Wunderkind ("Citizen Cane" - Bild) mit einem Schlag weltbekannt.