Biene Maja Der falsche Bräutigam

Auf der Klatschmohnwiese taucht die Grashüpferin auf, die ihren Verlobten Flap sucht. Als sie auf Flip trifft, hält sie ihn für Flap und will ihn kurzerhand zum Traualtar schleppen. Flip beteuert, dass es sich um eine Verwechslung handelt und dass Flap sein Zwillingsbruder ist, aber niemand will ihm glauben. Schließlich nehmen Maja und ihre Freunde die Sache in die Hand.