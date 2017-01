Hot In Cleveland Nackte Tatsachen

Der neue Nachbar Jack hat Joy beim Sex mit einem alten Bekannten beobachtet. Gleichzeit macht sich Melanie große Sorgen, dass Jack auch sie beobachtet haben könnte, während sie nackt durch ihre Wohnung gelaufen ist. Währenddessen verläuft der erste Drehtag in Victorias neuer Serie grauenhaft. Sie weiß bis jetzt nicht, worum es in der neuen Serie eigentlich geht.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)