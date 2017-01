Lovely Rita

Die 15-jährige Rita ist eine Außenseiterin: Ihre Klassenkameraden lachen über sie, ihre Lehrer finden sie frech, ihre Eltern sperren sie ein, um sie zu erziehen. Aber Rita bleibt hartnäckig in ihrem Bemühen, ihrer Umwelt Zuneigung abzuringen.



Ihr sexuelles Erwachen verleitet sie zu Intimitäten mit einem unreifen Schuljungen und einem biederen Busfahrer, die letztlich ihre Sehnsucht nicht erfüllen können. Ihre Versuche, die Isolation zu durchbrechen, scheinen gescheitert, bis ihr schlussendlich ein radikaler Schritt in die Freiheit gelingt. Doch Ritas Freiheit ist erschreckend.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen