Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Der gute Geist

Im Internet taucht ein Sexvideo von T.K. und Sheera auf. Mit dem Video kann der Coach beweisen, dass T.K. gegen die Auflagen verstoßen hat und will ihn zur Strafe nach Buffalo verkaufen. Connor versucht alles, um das zu verhindern. In der Zwischenzeit hat Dani Schwierigkeiten, mit Webbers Selbstmord fertig zu werden. Außerdem soll sie einem Schriftsteller helfen, der seit neun Monaten unter einer Schreibblockade leidet.



