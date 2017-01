Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann



Aus seiner Abneigung gegen Musicals macht Grissemann kein Geheimnis. Allerdings betont er auch immer wieder, dass es einen Musical-Star gibt, den er dennoch verehrt: Uwe Kröger. Derzeit spielt der Sänger in "Nostradamus" am Tiroler Landestheater die Titelrolle. Er gibt den Gomez Addams im Musical "The Addams Family" in München und steht im Comedy-Musical "Monty Python's Spamalot" am Salzburger Landestheater auf der Bühne. Privat hat Uwe Kröger weniger zu lachen. Er musste letztes Jahr Insolvenz anmelden. Am Dienstag ist Uwe Kröger zu Gast in Willkommen Österreich. Mit Stermann und Grissemann spricht er über seine Zukunftspläne.



Was Peter Klien für Willkommen Österreich ist Hazel Brugger für die "heute-show". Mit ZDF-Mikro in der Hand tarnt sich die Schweizerin als seriöse Journalistin und überrascht PolitikerInnen zum Beispiel am CDU-Parteitag mit hinterhältigen Fragen: "Wie oft muss Merkel noch kandidieren, damit sie die Frauenquote im Alleingang erfüllen kann?"

"Hazzel Brugger passiert" heißt das Soloprogramm mit dem die 23-Jährige durch den deutschsprachigen Raum tourt. Das jüngere Publikum kennt Hazel Brugger aus dem Internet, wo ihre Poetry-Slam-Auftritte tausendfach geklickt werden. 2017 wurde die in Amerika geborene Schweizerin auch noch mit Preisen überhäuft. "Wo soll das noch hinführen?", fragen Stermann und Grissemann sich und ihren Gast Hazel Brugger.