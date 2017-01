Grey's Anatomy Der große Tag

Es ist soweit, nach acht Jahren Assistenzzeit fliegen Jackson, April, Meredith, Alex und Cristina nach San Francisco, um sich dem Prüfungsmarathon zu stellen. Als Alex jedoch erfährt, dass Morgans Baby im Sterben liegt, kehrt er nach Seattle zurück. Er möchte Morgan in dieser Situation nicht allein lassen. April und Jackson werden am Vorabend der Prüfung intim miteinander. Tags darauf kämpft April mit schweren Gewissenskonflikten, während Meredith ausgerechnet jetzt an einer üblen Magengrippe erkrankt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)