Wissper Hilfe, meine Arme sind zu lang

Orang-Utan Oskar fühlt sich unwohl in seiner Haut. Gerne würde er so sein wie jedermann, doch seine Arme sind extra-lang. Als er Wissper sein Leid klagt, ruft diese Giraffe Gertie herbei. Auch an ihr ist etwas viel länger als bei allen anderen: ihr Hals. Aber Gertie ist stolz darauf. Als ein Faulaffenbaby in Not gerät, ist Oskar mit seinen langen Greifarmen der Einzige, der es retten kann.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)