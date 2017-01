Die Abenteuer des jungen Marco Polo Mit Sindbad durch die Wüste Lop Nor

Marco verirrt sich mit seinen Freunden in der Wüste Lop Nor. In einer kleinen Zeltstadt treffen sie auf den legendären Seefahrer Sindbad. Marco ist entzückt, handelt es sich doch um ein großes Idol von ihm! Sindbad plant gerade sein nächstes Abenteuer. Er will ein verschollenes Schiff finden, das auf einem Geistersee verschwunden sein soll. Begeistert schließt sich Marco mit seinen Freunden dem Draufgänger an - in der Hoffnung, mit Sinbads Hilfe letztendlich den Weg aus der Lop Nor-Wüste zu finden.