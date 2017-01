The Big Bang Theory Der Ohrwurm

Sheldon geht eine eingängige Melodie nicht mehr aus dem Kopf. Sogar an Schlaf ist plötzlich nicht mehr zu denken. Als sein ganzer Tagesrhythmus wegen dieses Ohrwurms durcheinander gerät, zeigt sich Sheldon überzeugt davon, bald wahnsinnig zu werden und terrorisiert mit seinem Unbehagen die ganze Umgebung. Amy verabredet sich trotz enttäuschender Vorerfahrungen erneut mit Dave, während es Howard und Raj kaum fassen können, dass ihre Band 'Footprints on the Moon' einen ersten Anhänger hat.