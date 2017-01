Bezaubernde Jeannie Sam

Tony und Roger werden damit beauftragt, den Schimpansen Sam für seinen Flug in den Weltraum zu trainieren. Jeannie ist wegen Tonys Überstunden jetzt oft allein und langweilt sich. Um sich zu unterhalten, verwandelt sie Sam in einen Menschen, der dem einen oder anderen Laster frönt, und Tony in einen Schimpansen.