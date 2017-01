Mr. Sunshine Ben und Vivian

Ben lernt in einer Bar die hübsche Vivian kennen und verbringt eine Nacht mit ihr. Tags darauf sieht er seinen heißen One-Night-Stand ausgerechnet im Vorzimmer von Crystals Büro wieder: Vivian ist Crystals neue Assistentin. Die zwei einigen sich darauf, ihre Affäre auf rein sexueller Ebene fortzuführen. Zu seiner eigenen Überraschung erkennt Ben jedoch schnell, dass er mehr will.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)