Die Goldbergs Adams Männerbude

Pops ist gelangweilt von seinem Alltagstrott. Beverly überzeugt Murray davon, ihn in den Laden mitzunehmen. Dies entpuppt sich jedoch als schwerer Fehler. Pops versucht sofort, das Ruder an sich zu reißen. In der Zwischenzeit nimmt Adam erstmals ein Mädchen aus seiner Klasse mit auf sein Zimmer. Leider laufen die Dinge nicht ganz so, wie Adam es sich erhofft hat.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)