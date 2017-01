Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Betrug

Das alljährliche V3 Charity Event steht vor der Tür. Das Fest wird jedoch von einer Razzia des FBI überschattet. Sämtliche Büroräume werden durchsucht. Connor vermutet, seine alte Konkurrentin Abby Bruce steckt dahinter. Indes bittet der unscheinbare Buchhalter Carl Webber Dani um ein vertrauliches Gespräch. Carl befindet sich in einer aussichtslosen Lage, aus der er keinen Ausweg mehr weiß. In Carls Vertretung wendet sich Dani an Nico, in der Hoffnung, dass er Carl aus der Patsche hilft.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)