Hot In Cleveland Angst und Schrecken in L.A.

Victoria soll die Hauptrolle in einer neuen Fernsehserie spielen. Dazu soll sie nach L.A. reisen, um den Produzenten Zed zu treffen. Ihre Freundinnen sind ganz aufgeregt, wieder einmal ihre alte Heimatstadt zu besuchen. Doch schon bald müssen sie herbe Niederlagen einstecken. Und Elka will versuchen, eine Fernseh-Produktion nach Cleveland zu holen, um so Jobs zu schaffen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)