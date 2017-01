Unforgettable Menschenjagd

Christopher Jenkins hält einen Vortrag vor der Rechtsanwaltskammer. Auf dem Weg zu seinem Auto in der Tiefgarage wird Jenkins von hinten erschossen. Anhand der Spuren schließt Carrie, dass Jenkins den Mörder gekannt haben muss. Bei der Überprüfung von Jenkins Anrufen fällt den Ermittlern sofort ein Name auf: Shawn Manning, ein Vergewaltiger und Mörder. Manning ist erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)