Inhalt - 'Die Quelle des Terrors', IV/13

Um die Geiselkrise zu lösen, lässt Claire den Terroristen Yusuf al Ahmadi aus Guantanamo zu sich bringen und schlägt ihm einen Deal vor. Franks Herausforderer Will Conway gerät in Verdacht, öffentlich gelogen zu haben. Und Tom Hammerschmidt will seinen Artikel, der Frank zu Fall bringen könnte, im Herold veröffentlichen. Davor gibt er dem Präsidenten noch eine letzte Chance, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)



Hauptdarsteller

Kevin Spacey (Francis Underwood)

Robin Wright (Claire Underwood)

Michael Kelly (Doug Stamper)

Neve Campbell (LeAnn Harvey)

Ali Mahershala (Remy Danton)

Derek Cecil (Seth Grayson)

Regie

Jakob Verbruggen