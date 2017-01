Bezaubernde Jeannie Meine Schwester, das Biest!

In Bagdad muss Jeannies Schwester ihren Dienst bei einem Meister verrichten, der bereits über 80 Jahre alt ist. Da sie ihre Aufgabe dort anödet, ist sie überaus erfreut, als Jeannie sie zu sich holt. Doch verhält sie sich äußerst undankbar gegenüber ihrer Schwester. Begeistert von Tony, sperrt sie Jeannie in ihre Flasche ein und nimmt ihre Gestalt an und ihren Platz ein. Tony ist in der Folge über das merkwürdige Verhalten seiner Jeannie sehr verwundert.