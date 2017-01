Die Simpsons Der Herr der Gene

In der Schulkantine von Springfield werden gentechnisch veränderte Lebensmittel verarbeitet. Als Lisa zu dem Thema recherchiert, stellt sie erstaunt fest, dass die damit einhergehenden Gefahren weitaus geringer zu sein scheinen, als landläufig angenommen. Zum Dank für diese positive Einschätzung lädt sie der Erzeuger der genmanipulierten Organismen in sein Forschungszentrum ein. Anfangs sieht sich Lisa in ihrer Meinung bestätigt. Das ändert sich jedoch, als ihr der Firmenchef seine langfristigen Ziele offenbart.