Harlee ist im Besitz des Geldes aus dem Überfall. Sie will es nutzen, um Miguel von Kristina fernzuhalten. Doch der hat wieder ganz andere Pläne ....

Harlee macht einen Deal mit dem FBI, um ihr Team zu schützen. Gefahr droht ihr außerdem von Miguel, der erneut Kontrolle über ihr Leben haben will. Inzwischen entdeckt Lomann zufällig bei Wozniaks Haus einen Einbrecher - es ist Donnie. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen den beiden, bei der Donnie getötet wird. Als Wozniak nach Hause kommt, findet er die Leiche. DARSTELLER Jennifer Lopez (Det. Harlee Santos) Ray Liotta (Lt. Bill Wozniak) Drea de Matteo (Det. Tess Nazario) Warren Kole (FBI-Agent Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) REGIE Paul McCrane

Neue Staffel im Frühjahr 2017

"Eine letzte Lüge" ist die 13. und letzte Folge von Staffel I der Dramaserie rund um Latino-Diva Jennifer Lopez als 'dirty' New Yorker Polizistin. Als alleinerziehende Mutter Harlee Santos muss sie ihre 'Cop'-Familie verraten, um die eigene Haut zu retten. Mit einem herrlich fiesen Ray Liotta als ihr Chef und Mentor Detective Matt Wozniak. Staffel II startet in den USA am 5. März 2017.

