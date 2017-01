Limitless Hauptquartier!

Um endlich zu seinem eigenen 'Hauptquartier' zu gelangen, schlägt Brian Nasreen einen Deal vor: er will in zwei Wochen zehn der meistgesuchten Verbrecher auf der Liste des FBI hinter Gittern bringen!

Brian bekniet Nasreen wegen eines eigenen Büros. Wochenlang bekommt er immer nur ein Nein zu hören. Brian besteht außerdem darauf, es 'Hauptquartier!' zu nennen. Er hat keinen Erfolg. Erst als er sich einen Deal einfallen lässt, ist auch Nasreen bereit für einen Handel. Brian will die ersten 10 der FBI Top-Verbrecherliste finden und einsperren. Aus diesem Grund gründet er seine Truppe, die 'Bruntouchables'. Jedes Mitglied von ihnen bekommt einen Auftrag und schwärmt in die Welt aus. DARSTELLER Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris) Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran) REGIE Doug Aarniokoski

Staffel I jeden Montag auf ORFeins!

Die neue Serie des Senders CBS ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kinofilms (auf deutsch: "Ohne Limit") aus dem Jahre 2011 mit Bradley Cooper, der in einer wiederkehrenden Gastrolle als Senator Eddie Morra zu sehen sein wird. In "Limitless" wird dank einer neurotropischen Wunderdroge aus dem erfolglosen Musiker Brian Finch ein Hochleistungsgenie - was sich das FBI zunutze macht. Die ersten 22 Folgen gibt es jeden Montag um ca. 22.00 Uhr auf ORF eins zu sehen.



