Criminal Minds: Beyond Borders Der flüsternde Tod

In Tokio ermittelt das Team in einer Reihe von Selbstmorden, die sich als perfide Mordserie herausstellen. An einem der Tatorte findet Matt eine Kamera, die der Mörder wohl zum Streamen seiner Taten benutzt hat...

Inhalt - 'Der flüsternde Tod', I/4 Jack und sein Team untersuchen in Tokio eine auffällige Serie von Selbstmorden unter US-Amerikanern. Bald bestätigt sich Jacks Verdacht, dass es in Wahrheit Morde waren. Im berühmt-berüchtigten 'Selbstmörder-Wald' nahe Tokio, in dem eines der Opfer erhängt worden ist, findet Matt eine Netzwerk-Kamera. Damit hat der Killer seine Tat aufgenommen und gestreamt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Gary Sinise (Jack Garrett)

Tyler James Williams (Monty)

Daniel Henney (Matt Simmons)

Alana De La Garza (Clara)

Annie Funke (Mae)

REGIE

Larry Teng