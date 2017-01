Lethal Weapon Alte Wurzeln

Marcus, ein alter Schulfreund von Murtaughs Sohn RJ, scheint in Murtaughs aktuellem Fall verwickelt zu sein, in dem es um eine skrupellose Einbrecherbande geht, die auch vor Mord nicht zurückschreckt...

Inhalt - 'Alte Wurzeln', I/4

In Murtaughs Nachbarschaft kommt es immer wieder zu Einbrüchen. Als es zu einem tödlichen Zwischenfall bei einem Diebstahl in Riggs Gegend kommt, nimmt es der Cop persönlich und will nun der Sache auf den Grund gehen. Und Roger Junior wird durch einen alten Freund in kriminelle Handlungen verstrickt.



DARSTELLER

Damon Wayans (Det. Roger Murtaugh)

Clayne Crawford (Det. Martin Riggs)

Kevin Rahm (Captain Brooks Avery)

Keesha Sharp (Trish Murtaugh)

Jordana Brewster (Dr. Maureen Cahill)

REGIE

Jason Ensler