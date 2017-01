Supernatural Unverhoffte Begegnungen

An mehreren Orten in den USA verschwinden plötzlich Menschen. Dahinter steckt Crowley. Er ist auf der Suche nach Propheten, die Gottes Schrifttafel lesen können. Doch bisher hat er niemanden gefunden. So ist er nun hinter Kevin, dem begabtesten Propheten, her. Unterdessen trauen Sam und Dean ihren Augen nicht: Castiel ist aus dem Fegefeuer zurück!