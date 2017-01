Wissper Schöne Aussichten

Zwergmaus Cindy ist außer sich vor Wut! Vor kurzem hat sie einen neuen Nachbarn bekommen. Ausgerechnet direkt neben ihr hat der freche Mäuserich Marcus sein Nest gebaut und verstellt die ganze Aussicht. Dabei hatte Marcus nur in Cindys Gesellschaft sein wollen. Nachdem die beiden Wissper ihr Leid geklagt haben, wendet sich diese an den weisen Pandabär Dan. Vielleicht weiß ja er, wie sich der Streit schlichten lässt. Sein Rat bringt tatsächlich einiges in Bewegung.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)