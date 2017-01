Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr ("Olympus Has Fallen")

Bombastisch inszenierter, hochkarätig besetzer Action-Thriller von Antoine Fuqua ('Shooter','Training Day'). Terroristen haben das Weiße Haus gestürmt. Gerard Butler ('London Has Fallen', '300') kämpft mit allen Mitteln gegen die Übermacht, um den Präsidenten und Staatsmänner aus der Geiselhaft zu befreien. Elektrisierende Spannung bis zur letzten Minute!

Inhalt Mike Banning ist als bester Mann des Secret Service mit dem Schutz des Präsidenten Asher und dessen Familie beauftragt. Nach einem Autounfall trifft er eine tragische Entscheidung: Um den Präsidenten zu retten, muss er dessen Frau Margaret in den Tod stürzen lassen. Banning wird daher an einen Schreibtisch im Finanzministerium verbannt. Wenige Monate später stürmen nordkoreanische Terroristen das Weiße Haus und nehmen den Präsidenten, wichtige Kabinettsmitglieder und Staatsmänner aus Südkorea in ihre Gewalt. Wild entschlossen, startet Banning im Alleingang einen Rettungsversuch.

DARSTELLER

Gerard Butler (Agent Mike Banning)

Aaron Eckhart (Präsident Benjamin Asher)

Angela Bassett (Lynne Jacobs, Leiterin des Secret Service)

Morgan Freeman (Speaker Trumbull)

Dylan McDermott (Forbes)

Rick Yune (Kang)

Finley Jacobson (Connor)

Melissa Leo (Verteidigungsministerin Ruth McMillan)

Ashley Judd (First Lady Margaret Asher)



REGIE

Antoine Fuqua



DREHBUCH

Creighton Rothenberger

Katrin Benedikt



KAMERA

Conrad W. Hall



MUSIK

Trevor Morris