Hawaii Five-0 Auf Sand gebaut

Danny hat Grace zu einem Cheerleading-Training gebracht, als er am Heimweg auf eine attraktive junge Frau trifft. Amber ist neu auf Hawaii. Sie will ihr altes Leben hinter sich lassen und einen Neustart wagen. Inzwischen wird Lou um Hilfe gebeten. Die Frau eines alten Freundes hat ihn angerufen und ihm gesagt, dass ihr Mann in der vorigen Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Sofort macht sich Lou an die Arbeit. Er erhält Unterstützung von Steve, der in diesem Fall mit Lou zusammenarbeitet.