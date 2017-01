Wissper Platzprobleme

Erdmännchen Monty hat Ärger daheim in der Wüste. Das Erdloch, in dem er mit seiner Familie lebt, ist zu klein für sie geworden. Weil alle zugleich keinen Platz haben, können sie nur noch nacheinander hinein. Über die Sandkiste findet Monty den Weg zu Wissper, die nach einigem Überlegen eine geniale Idee hat, wie man das Platzproblem lösen kann.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)