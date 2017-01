Die Simpsons Stille Wasser sind adoptiv

Als ein Tornado über Springfield hinwegzieht, erkennen Homer und Marge, dass sie für ihre Kinder vorsorgen müssen, sollte ihnen einmal etwas zustoßen. Die Suche nach einem geeigneten Paar ist gar nicht so leicht. Doch dann lernen sie am Strand Mav und Portia kennen. Die beiden gefallen Marge und Homer sofort und so wird vereinbart, dass die Kinder das Wochenende probeweise bei den neuen Ersatzeltern verbringen sollen.