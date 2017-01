Magic Mike ("Magic Mike") Channing Tatum und Matthew McConaughey ziehen blank

In der starbesetzten Komödie von Steven Soderbergh beflügelt Channing Tatum als Star eines Stripperclubs in Florida die Fantasien der Frauen, träumt aber insgeheim von einer Karriere als Möbeldesigner. Dagegen findet sein Protegé Adam immer mehr Gefallen an schnellem Geld, kreischenden Frauen und selbstzerstörerischem Rockstar-Lifestyle...

ZUR STORY: Mike (Channing Tatum -"Foxcatcher") ist die Hauptattraktion im „Xquisite“, dem heißesten Stripper-Club von Tampa, und genießt sein Leben mit schnellen Autos, einer coolen Designerwohnung und einer Schar williger Verehrerinnen, die ihn Abend für Abend belagern. Doch der Kick von früher ist dahin. Mike will sich eine Karriere als Möbeldesigner aufbauen und denkt ans Aussteigen. Da lernt er den jungen, talentierten Adam (Alex Pettyfer - "Ich bin Nummer 4") kennen und nimmt ihn unter seine Fittiche. Er bringt ihm die besten Dancemoves bei, lehrt ihn die Kunst der Verführung auf der Bühne und die Kunst, sich auch hinter der Bühne durchzusetzen, unter anderem gegen den exzentrischen Clubbesitzer Dallas (Oscarpreisträger Matthew McConaughey).

Während sich Adam begeistert in sein neues Leben als Stripper stürzt, denkt Mike mehr und mehr über seine Zukunft abseits der Club-Szene nach. Auslöser für seine Sinnkrise sind seine Gefühle für Adams ältere Schwester Brooke (Newcomer Cody Horn - li. i. Bild), die keinen Hehl aus ihrer Ablehnung für seinen Job macht und ihn zwingt, Verantwortung für den immer zügelloser agierenden Adam zu übernehmen.

Charmant, sexy und absolut unwiderstehlich - mit der unterhaltsamen Dramedy "Magic Mike" lieferte Oscargewinner Steven Soderbergh ("Traffic", "Erin Brockovich") den Überraschungserfolg des Jahres 2012, der bei einem Minibudget von sieben Millionen Dollar weltweit über $150 Millionen Dollar einspielte. Der ehemalige 'sexiest man alive' Channing Tatum, der den titelgebenden Star-Tänzer gibt und auch als Produzent auftritt, arbeitete selbst acht Monate lang als Stripper und hatte schon seit Jahren die Idee im Kopf, einen Film über seine Erlebnisse zu drehen. In Steven Soderbergh, mit dem er zuvor am Actioner "Haywire" arbeitete, fand Tatum schließlich den perfekten Regisseur, der sowohl für die leichtfüßige Inszenierung der Story als auch für den grandiosen Look als Kameramann (unter seinem Pseudonym Peter Andrews) verantwortlich zeichnete.

Herausgekommen ist ein Film, der einen Blick hinter die Kulissen einer faszinierenden Welt wirft und neben heißen Tanzeinlagen von Channing Tatum, Alexander Pettyfer, 'Werwolf' Joe Manganiello ("True Blood") und Oscargewinner Matthew McConaughey (noch vor seinen abgemagerten "Dallas Buyers Club"-Tagen) auch mit einer zarten Liebesgeschichte aufwartet.

In der Fortsetzung "Magic Mike XXL"(2015) übernahm Channing Tatum nicht nur die Titelrolle, sondern hielt erneut als Produzent die Fäden in der Hand. Wieder mit dabei war "True Blood"-Hottie Joe Manganiello. Matthew McConaughey dagegen war nicht mehr mit von der Partie.

Steven Soderbergh - Mattscheibe gegen Silberleinwand Nach seiner letzten Leinwandinszenierung, dem Pharmathriller "Side Effects"(2013), hat der Regisseur der "Ocean's"-Reihe dem Kino ganz abgeschworen und sich dem Fernsehen zugewandt. Nach seinem Golden-Globe-gekrönten TV-Biopic "Liberace - Behind the Candelabra" widmete sich der immer noch jugendliche Regisseur (feierte am 14. Jänner seinen 54. Geburtstag) in der HBO-Serie "The Knick"(2014- ) dem Ärzte(un)wesen im New York des Jahres 1900. Dabei zeigt er den OP-Tisch blutig wie noch nie, auf dem sein kokainsüchtiger Oberschlächter Dr. John Thackery (Fast-Bond Clive Owen) kontroverse chirurgische Eingriffe vorantreibt.



Bald darauf eroberte sein nächstes Projekt die Fernsehbildschirme: Basierend auf seinem Film aus dem Jahre 2009 "The Girlfriend Experience", in dem er einen Blick auf die Welt der Escortdamen wirft, startete am 10. April 2016 eine dreizehnteilige Serie mit demselben Namen auf dem Pay-TV-Sender Starz.

Kurzinhalt Mike arbeitet als Stripper. Mit dem rasch verdienten Geld will er sich seinen Traumjob als Möbeldesigner verwirklichen. In der Show von Nachtclub-Manager Dallas ist er der absolute Star. Regelmäßig reißt er sein weibliches Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Als er den 19-jährigen Adam kennen lernt, sieht er in ihm großes Potenzial. In kürzester Zeit wird Mikes Schützling fixer Bestandteil der erfolgreichen Truppe, verfällt aber bald den Versuchungen des schnellen Geldes. Mike hingegen verliebt sich in Adams Schwester Brooke, die mit dem dubiosen Nachtleben des Partyboys nicht zurechtkommen will.

DARSTELLER Channing Tatum (Mike)

Alex Pettyfer (Adam)

Matthew McConaughey (Dallas)

Cody Horn (Brooke)

Olivia Munn (Joanna)

Matt Bomer (Ken)

REGIE Steven Soderbergh