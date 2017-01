Miss Undercover 2 - Fabelhaft und bewaffnet ("Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous") Sandra Bullocks zweiter Einsatz

Nach dem großartigen Erfolg bei ihrer letzten Undercover-Aktion wird Gracie Hart zum Aushängeschild des FBI erkoren. Als jedoch Miss America und der Conferencier in Las Vegas entführt werden, erwacht in Gracie wieder der Cop-Instinkt...

Nach dem Sensationserfolg von "Miss Undercover" im Jahre 2000 zwängt sich Oscarpreisträgerin Sandra Bullock ("Blind Side - Die große Chance") alias FBI-Agentin Gracie Hart fünf Jahre später zum zweiten Mal berufsbedingt in ein glitzerndes Glamour-Kostüm. Wie kommt's dazu?



ZUR STORY:

Gracie ist inzwischen eine Berühmtheit und wird vom FBI zur Image-Politur benutzt. Sie tritt in Talkshows auf, gibt Schönheits-Tipps und macht Werbung für ihr neu erschienenes Buch. Damit Gracie immer tip-top aussieht, steht ihr Stilberater Joe (Diedrich Bader) zur Verfügung. Als Bodyguard wird ihr die taffe Agentin Sam (Regina King aus "Ray") zur Seite gestellt, die aus ihrer Verachtung für Gracie keinen Hehl macht. Als Gracies Freunde, die amtierende Miss America (Heather Burns) und Conferencier Stan (William Shatner) in Las Vegas entführt werden, eilt Gracie als Pressesprecherin des FBI mit fliegenden Absätzen in die Spielermetropole. Dort trifft sie auf den örtlichen FBI-Chef Walter Collins (Treat Williams, bekannt als Berger aus dem Filmmusical "Hair" und aus der Serie "Everwood"), dem es gar nicht passt, als sich Gracie plötzlich in seine Ermittlungen einmischt.