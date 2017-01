Das alljährlich stattfindende Honigfest steht vor der Tür. Alle Bienen sammeln fleißig und geheimnisvoll, keiner verrät dem anderen seine Honigquellen. Willi möchte unbedingt gewinnen. Er verrät selbst Maja nicht, woher er seinen Honig hat. Als er wieder einmal zu seinem Garten fliegt, gerät er in die Fänge einer fleischfressenden Pflanze. Maja und Alexander machen sich schon Sorgen. Aber niemand weiß wo er steckt. Flip erinnert sich an ein Gebiet, wo sich sonst niemand hineintraut. Sie versuchen es dort und finden Willi. Nun beginnt die schwierige Befreiung, bei der auch Maja kurzzeitig in der Pflanze gefangen wird.