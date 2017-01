Premium Rush ("Premium Rush") Atemloser Highspeed-Thriller

Mit vollstem Körpereinsatz rast Joseph Gordon-Levitt auf dem Rad durch die hektischen Straßenschluchten New Yorks. Ein korrupter Cop eröffnet eine gnadenlose Hetzjagd auf ihn. Großartige Stunts lassen auf dem Wettlauf gegen die Zeit den Atem stocken. Temporeiche Unterhaltung garantiert!

ZUR STORY: Wilee (Joseph Gordon-Levitt - zuletzt im Biopic "Snowden" in unseren Kinos) ist Fahrradkurier in New York und muss sich täglich mit cholerischen Autofahrern, wütenden Fußgängern, geöffneten Autotüren und dem alltäglichen Verkehrswahnsinn im Big Apple herumschlagen. Doch Wilee hat einen guten Ruf zu verteidigen - gilt er doch als bester und schnellster Kurier von ganz New York. Ja, und um das Fixie manövrieren zu können – ein superleichtes Fahrrad mit nur einem Gang und keiner Bremse - muss man schon wie der Teufel fahren können. Alle, die damit herumrasen, haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind ultra-talentierte Fahrradfahrer und selbstmörderische Freaks in einem. Denn jedes Mal, wenn sie sich auf diesem Rad in den Verkehr stürzen, riskieren sie, als Organspender auf der Straße zu enden. Für Wilee kommt es eines Tages kurz vor Feierabend ganz besonders dick: Was wie eine ganz normale "Premium Rush"-Routinelieferung beginnt, endet in einer Hetzjagd auf Leben und Tod quer durch die Straßen von Manhattan.

Autor/Regisseur David Koepp (arbeitet gerade am Drehbuch zu "Indiana Jones 5") wollte schon immer einen Film über Fahrradkuriere in New York machen. Wie er selbst meint:"Man sieht sie als Fußgänger überall in New York. Oder eigentlich sieht man sie erst, wenn sie im Abstand von ungefähr 10cm plötzlich an dir vorbeirasen. Sie fahren total rücksichtlos, folgen prinzipiell keinen Regeln, aber sie scheinen die Einzigen zu sein, die alles unter Kontrolle da draußen haben." Herausgekommen ist "Premium Rush", ein atemloser Actionfilm, der fast in Echtzeit den Zuseher auf ein Non-Stop-Rennen quer durch Manhattan mitnimmt - aus der Perspektive des rasantesten Fahrradkuriers von ganz New York.

Schweißtreibende Vorbereitungen zum Film Mit dem zweifachen Golden-Globe-Nominee Joseph Gordon-Levitt ("(500) Days of Summer", "50/50") fand der Regisseur genau den richtigen Darsteller, der der Figur von Wilee Authentizität und Tiefe verleihen konnte. Gordon-Levitt bereitete sich intensiv auf die Rolle vor. Sechs Wochen vor Drehbeginn begann er fünf Tage die Woche auf dem Fahrrad zu trainieren, um sich für 12-Stunden-Drehtage fit zu machen. Das Training war für ihn aber nicht nur Arbeit, sondern es machte ihm auch großen Spaß in New York mit dem Rad zu fahren. Das 35-jährige Allround-Talent, das im Jahr 2013 mit seinem Langfilm-Regiedebüt "Don Jon" aufhorchen ließ, stand zuletzt als Whistleblower Edward Snowden vor der Kamera. Das Biopic "Snowden" lief im September 2016 in den US-Kinos an.

Hauptdarsteller Joseph Gordon-Levitt wird großartig unterstützt von Michael Shannon („Vanilla Sky“), Dania Ramirez („25 Stunden“), Wolé Parks und Jamie Chung („Hangover 2“).



Für die kreativen Rad-Crash-Sequenzen gab es bei den "World Stunt Awards" 2013 gleich drei Nominierungen für einen Taurus Award.

Kurzinhalt Fahrradkurier in New York zu sein, ist eine Herausforderung für sich. Studienabbrecher Wilee ist wohl einer der Besten. Gerade hat er einen extrem eiligen Auftrag übernommen. Nima, die chinesische Mitbewohnerin seiner Freundin Vanessa, übergibt ihm in der Columbia Law School ein brisantes Dokument. Binnen 90 Minuten muss er den Umschlag am anderen Ende der Stadt, in Chinatown abgegeben haben. Vom zwielichtigen Cop Bobby Monday gejagt, geht es für ihn plötzlich um Leben und Tod.

DARSTELLER Joseph Gordon-Levitt (Wilee)

Michael Shannon (Bobby Monday)

Dania Ramirez (Vanessa)

Jamie Chung (Nima)

Sean Kennedy (Marco)

Aasif Mandvi (Raj)