Jugendsünden usw.

Die Retro Show, die in die Zukunft blinzelt - mit Michael Ostrowski.

In dieser Fogle sind zwei Herren zu Gast, die beide sowohl ernsthafte Schauspieler als auch aus vollem Herzen Kasperln sind. Gregor Seberg und Gerald Votava erinnern sich an erste Karriere-Höhepunkte wie Tom Turbo oder MonteVideo und auch an gemeinsame Auftritte in Soko Donau oder bei den Schlawinern. Gemeinsam mit Gastgeber Michael Ostrowski blicken die beiden aus dem heute auf das damals, vergleichen es, relativieren es und bringen es in Zusammenhänge. Daraus entsteht ein sehr vertrautes, teils intimes, teils zynisches und sehr witziges Gespräch über das Leben der beiden Gäste, und es stellt sich auch wieder die Frage: Ist es eine Retro Archiv Show, ein Talkformat, oder sind es doch zwei Portraits? Ist Michi Ostrowski der Moderator, der Gastgeber oder doch nur Spielball seiner Interessen?