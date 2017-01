Zoom - Der weiße Delfin Paco, der Oktopus

Ein Oktopus hat sich in einem Fischernetz verfangen und verletzt. Onkel Patrick päppelt ihn wieder auf. Als er auf eine Konferenz muss, bittet er Yann, sich um den Patienten zu kümmern. Doch auch Yann ist verhindert. Er will an einem Bootsrennen bei den Spielen von Maotu teilnehmen. Statt ihm beschließt Marina, sich um den kranken Oktopus zu kümmern. Zu Marinas Überraschung ist das Tier ein regelrechtes Orakel. Jedes Mal scheint es auf den richtigen Gewinner zu tippen!