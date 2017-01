Faschingskabarett Joesi Prokopetz: Übrigens! Aber das nur nebenbei!

Ist es jetzt eine Geschichte, die Prokopetz in seinem neuen Programm erzählt, oder sind es G`schichterln, die wie Perlen auf einer Kette aufgereiht sind? Auf diese Frage kann man nur mit: "Ja!" antworten, aber auch mit: "Nein!"

Warum er anfangs gar nicht weiß, ob er bis zum Schluss bleiben kann, warum er auf Äußerungen seiner Frau zunächst immer nur: "Was" sagt, und wie die beiden Spießgesellen von Kater Karlo heißen, das alles erfährt man an diesem Abend.

Über das österreichische Idiom, das die österreichische Seele, ja, die österreichische Tragödie

widerspiegelt, wird es ziemlich sicher auch gehen…

Übrigens: Sehr, sehr lustig! Aber das nur nebenbei.