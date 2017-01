Bezaubernde Jeannie Die Jagd-Party

Roger ist an demselben Abend zu einem Kostümfest eingeladen, für den Dr. Bellows ein Dienstgespräch festgesetzt hat. Um diesem zu entgehen, behaupten Tony und Roger, sie müssten just an diesem Abend zu einer Jagd. Bellows Frau aber erfährt zufällig die Wahrheit. Das Ehepaar Bellows erscheint daraufhin ebenfalls auf der Party, um den Schwindel aufzudecken. Doch zum Glück schafft es Jeannie noch, Tony und Roger in Jagdkleidung zu zaubern.