Cracked Rocket Man

Halbnackt und ausgelassen wird Rockstar Billy Russell vor einer Plakatwand auf dem Dach eines Hochhauses aufgegriffen. Kurz nachdem er den Weg zurück ins Hotel gefunden hat, stürzt sein Bandkollege Max Graves aus einem der Fenster ihrer Suite. Weder Aidan noch Daniella können so recht an einen Selbstmord glauben. Billy und Max waren für ihre Rangeleien berühmt. Zudem fehlt seit dem Vorfall jede Spur von Billy. Eine fieberhafte Suche nach dem Rockstar beginnt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)