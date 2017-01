The Millers Driving Miss Crazy

Damit Carol am Samstag ihre Einkäufe erledigen kann, führt Nathan sie regelmäßig mit seinem Auto. Um endlich auch mal wieder Freizeit zu haben, will er seiner Mutter das Fahren beibringen. Doch das führt nur dazu, dass sie seinen Audi ruiniert! Als Debbie davon hört, bietet sie Adams Fahrkünste an. Vorerst können sich Carol und Adam nicht vorstellen, gemeinsam in einem Auto festzustecken, doch nach einer gewissen Zeit verstehen sie sich blendend.