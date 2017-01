Eine Erpressung, dann verschwindet ein Mann im Häcksler der Abwasserreinigungsanlage Dornbirn. Ein Unfall soll es sein aber der mit allen Wassern gewaschene Polizist Weiss durchschaut die Sache von Anfang an.



Das war Mord. Und die Methode, einen Menschen industriell zu Gras zu verwandeln, hat Potential. Anstatt den Verdächtigen festzunehmen, macht er ihm einen überraschenden Vorschlag. So könnte man in Zukunft das ganze Ländle sauber halten.

Drehbuch Agnes Pluch

Regie Reinhold Bilgeri

Hauptdarsteller Wolfgang Böck (Anton Galba)

Tobias Moretti (Nathan Weiss)

Petra Morzé (Hilde Galba)

Harald Schrott (Ingomar Kranz)

Anna Unterberger (Helga Sieber)

Stefan Pohl (Beamter/J.Polizist)

Birgit Melcher (Gitti Summer)

Sabine Waibel (Adele Stadler)

Johannes Seilern (Karasek, Baustadtrat)

Christoph Grissemann (Konrad Mugler)

Julia Koch (Assistentin)

Michael Joachim Heiss (Kollege Schwendinger)

Fritz Hammel (Mathis Roland)

Hannes Bickel (Hans Summer)

Mike Galeli (Warlam)

Eric Jan Rippmann (Stadler Ludwig)

Schauspieler Sarah Scharl (Krankenschwester)

Gabriele Fleisch (Putzereiangestellte)

Maria Neuschmid (Blumenverkäuferin)