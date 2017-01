The Big Bang Theory Es waren doch nur Küsse

Ausgerechnet an ihrem fünften Jahrestag verhält sich Sheldon gegenüber Amy sehr unaufmerksam. Während sie sich küssen, überlegt er, ob er sich eine neue Serie im Fernsehen ansehen soll. Irritiert zieht Amy die Konsequenzen. Raj lernt Emily von einer Seite her kennen, die ihm gar nicht behagt. Derweil beschließen Leonard und Penny spontan, in Las Vegas zu heiraten. Die romantische Stimmung zwischen den beiden verfliegt, als Leonard reinen Tisch macht und ein pikantes Geheimnis preisgibt.