Franklin & Bash Tote lächeln nicht

Dieses Mal trifft es Infeld persönlich. Er wird wegen Mordes an seinem besten Freund angeklagt. Bei einer Bergtour vor über 15 Jahren kam es zu dem Unglück. Das Besondere an diesem Fall: Der Leichnam ist nach wie vor im selben Zustand wie damals, da er eingefroren am Berg liegt. Was für Stanton ein Vorteil sein kann, sollte er unschuldig sein.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)