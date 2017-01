Mensch, Dave! ("Meet Dave") Sci-Fi Komödienknaller

Ein Raumschiff voller winziger Aliens landet mitten auf Liberty Island in New York. Das Außergewöhnliche daran? Es sieht aus wie Eddie Murphy und muss sich erst mit der Sprache und den Umgangsformen der Erdlinge vertraut machen. Seine Mission, neue Energiequellen auszuforschen wird allerdings gefährdet, als er sich in eine irdische Schönheit verliebt...

In der abgedrehten Komödie von Regisseur Brian Robbins darf Eddie Murphy erneut in verschiedene Rollen schlüpfen; diesmal spielt er einen Transporter für Miniatur-Außerirdische und gleichzeitig den Kapitän dieses Raumschiffs. In seinem strahlend weißen Anzug wirkt 'Dave Ming Chang' im heutigen New York wie ein Überbleibsel aus der goldenen Disco Ära der Gebrüder Gibb und auch seine Spechweise wirkt seltsam manieriert. Kein Wunder, gibt ihm doch der winzige Kapitän in der Schaltzentrale (also in seinem Kopf) sämtliche Anweisungen, wie man mit Erdlingen richtig kommuniziert.