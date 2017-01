Malcolm mittendrin Trödel

Am Haus müssen Reparaturarbeiten gemacht werden. Um das nötige Geld aufzubringen, plant die Familie, einen Trödelmarkt zu veranstalten. Lois beauftragt Reese, den Verkauf zu organisieren. Der Versuch ihren Sohn damit zu Eigenverantwortung zu erziehen, misslingt gründlich. Er macht alles falsch, was man nur falsch machen kann. Als Hal dann auch noch seine alte Sendeanlage reaktiviert, hat die Familie die Bundesaufsichtsbehörde am Hals.