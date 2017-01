Hawaii Five-0 Alte Wunden

Während der Gedenkfeier zum Angriff auf Pearl Harbor versucht der US-Japaner David Toriyama den Veteranen Ezra Clark zu töten. Mit der Tat will Toriyama den Mord an seinem Vater rächen, der während des Zweiten Weltkriegs in einem Internierungslager erschossen wurde. Steve gelingt es, die Tat zu vereiteln. Er denkt jedoch nicht daran, den alten Mann ins Gefängnis zu stecken, ganz im Gegenteil. Er will ihm helfen, Licht ins Dunkel dieses schon längst vergessen geglaubten Verbrechens zu bringen.